В Приморье подтопило свыше 40 придомовых участков и огородов

За прошедшие сутки в Приморском крае выпало от 0,3 до 52 мм осадков и подтопило свыше 40 придомовых территорий и огородов. «В Дальнереченском районе ливневыми стоками подтоплено 34 подворья»,— сообщили в региональном МЧС.

В населенном пункте Метеоритный Красноармейского района подтоплено пять огородов. В населенном пункте Лимонники подтоплены две придомовые территории.

Ранее в западных и центральных районах Приморья, а также на севере восточных районов было объявлено штормовое предупреждение из-за смещения активного атмосферного фронта и тайфуна Лекима.

Осадки могут достигать 30 мм и более за один час. В реках ожидается подъем уровня воды на 0,6–1,4 м. Из-за непогоды ожидается подтопление низких участков, сельскохозяйственных объектов и дорог.