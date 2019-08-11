В Приморье объявили штормовое предупреждение

В западных и центральных районах Приморья, а также на севере восточных районов объявлено штормовое предупреждение из-за смещения активного атмосферного фронта и тайфуна «Лекима». В этом регионе вечером в воскресенье, 11 августа, ожидаются сильные дожди и ливни, предупреждает Примгидромет. В Китае из-за тайфуна погибли 28 человек, передает «Синьхуа».

Осадки могут достигать 30 мм и более за 1 час. В реках ожидается подъем уровня воды на 0,6-1,4 м (бассейн оз. Ханка, бассейн р. Уссури). Из-за непогоды ожидаются подтопления низких участков, сельскохозяйственных объектов и дорог.

«Наиболее паводкоопасные районы — Ханкайский, Пограничный, Спасский, Кировский, Лесозаводский, Дальнереченский, Пожарский, Красноармейский, Тернейский, Чугуевский, Яковлевский, Анучинский»,— говорится в объявлении.