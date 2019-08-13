Турецкий военный попросил убежища в Греции

Турецкий военный бежал из Турции в Грецию и попросил политического убежища, сообщил «РИА Новости» источник в греческих правоохранительных органах. «Это офицер военной авиации. Он обратился в полицейское управление на острове Калимнос и сказал, что бежал от режима президента Тайипа Эрдогана»,— сказал собеседник агентства.

По его словам, с понедельника военный содержится в полицейском отделении Калимноса. О происшествии проинформированы силовые структуры Греции.

В Греции с июля 2016 года находится восемь турецких военнослужащих, бежавших после попытки государственного переворота.

Неудавшаяся попытка государственного переворота в Турции была предпринята в ночь на 16 июля. Как утверждает и. о. главы Генштаба, ее предприняли офицеры ВВС и военная полиция.

О попытке государственного переворота читайте в материале “Ъ” «Выдайте уже его Турции».