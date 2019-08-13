Ремонт жилых домов, разрушенных взрывами под Ачинском, завершат за две недели

Ремонтно-восстановительные работы жилых домов в поселке Каменка (Красноярский край), вблизи которого на прошлой неделе взорвался арсенал, планируют завершить за две недели. «Наша цель — максимум в двухнедельный срок завершить эти работы»,— сказал губернатор Александр Усс на заседании оперативного штаба по ликвидации ЧС.

Краевые власти будут заниматься восстановлением многоквартирных домов и частного сектора совместно Миниобороны России. За счет средств регионального бюджета восстановят объекты социальной инфраструктуры — школу, детский сад и ФАП. Владельцам восьми домов, согревших во время пожара на арсенале, будет выплачена компенсация за счет Минобороны.

Режим чрезвычайной ситуации в Каменке продлен до 13 августа. «Если не появится дополнительных обстоятельств, то в первой половине дня будет организован транспорт для жителей»,— сказал губернатор.

Склад, где произошли взрывы, будет расформирован до 1 июля 2020 года, сказал командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин. «Все пригодные для использования боеприпасы будут вывезены на другие склады. Непригодные боеприпасы будут утилизированы, а территория склада будет полностью очищена и безопасна»,— отметил военный.

Напомним, зрывы на складе боеприпасов начались 5 августа. Более 16 тыс. жителей ближайших населенных пунктов были эвакуированы. Потушить возгорание удалось к утру 6 августа. Причиной пожара мог стать человеческий фактор. Новые взрывы прогремели во время работ по разминированию и ликвидации последствий пожара. Из-за этого в Ачинском районе повторно ввели режим ЧС. Горение на военных складах ликвидировано.

Подробности — в публикации “Ъ” «Арсенал сдетонировал по время разминирования»

Оксана Павлова