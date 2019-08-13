Жителей Ачинска предупредили о плановых взрывах во избежание паники после ЧП на арсенале

Жителей Ачинска и Ачинского района решили проинформировать о плановых производственных взрывах на руднике для сохранения их спокойствия. Данное решение было принято на фоне сохраняющегося режима ЧС из-за взрывов на арсенале.

«13, 14 ,15, 16 августа с 12:00 до 13:00 часов на территории Мазульского известнякового рудника АГК будут проводиться плановые взрывные работы»,— говорится в сообщении городской администрации. Там попросили население не волноваться и соблюдать спокойствие.

Взрывы на складе боеприпасов начались 5 августа. Более 16 тыс. жителей ближайших населенных пунктов было эвакуировано. Потушить возгорание удалось к утру 6 августа. Причиной пожара мог стать человеческий фактор. Новые взрывы прогремели во время работ по разминированию и ликвидации последствий пожара. Из-за этого в Ачинском районе повторно ввели режим ЧС. Горение на военных складах ликвидировано.

Подробности — в публикации “Ъ” «Арсенал сдетонировал по время разминирования».