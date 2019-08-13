«Авиалесоохрана»: площадь лесных пожаров начала сокращаться

Площадь лесных пожаров в России начала сокращаться и за прошедшие сутки снизилась на 6%, до 266,4 тыс. га, сообщает «Авиалесоохрана». Руководитель лесного отдела «Гринпис» Алексей Ярошенко заявил «РИА Новости», что пик лесных пожаров в Сибири пройден.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 12.08.2019 в России ликвидировано 49 лесных пожаров на площади 5 998 га»,— сообщили в ведомстве.

В понедельник «Авиалесоохрана» сообщала, что в России действуют 202 лесных пожара на площади 283,2 тыс. га. Согласно данным ведомства, на полночь 13 августа действовали 159 лесных пожаров на площади 266,4 тыс. га.

За выходные площадь природных возгораний увеличилась более чем на 346 тыс. га и достигла максимума с начала года — 5,4 млн га (из них 4,7 млн га покрыты лесом).

Сильнее всего горит Якутия — там огнем охвачено более 1,9 млн га леса. В Красноярском крае и Иркутской области общая площадь горящих лесов также увеличивается, несмотря на усилия Минобороны и МЧС. За выходные она выросла почти на 150 тыс. га и составила около 3,2 млн га.

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