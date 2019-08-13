США поддержат решение Британии осуществить «Брексит» без сделки

Вашингтон поддержит решение Лондона реализовать «Брексит» без сделки, если такое решение примет британское правительство, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в ходе визита в Лондон. Он сообщил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, что президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Лондон успешно покинул Евросоюз 31 октября.

«Если таково будет решение британского правительства (выйти без сделки,— “Ъ”), мы с воодушевлением поддержим его»,— приводит Reuters слова советника президента США.

Господин Джонсон говорил о том, что 31 октября Великобритания выйдет из состава ЕС, даже если соглашение заключено не будет (без сделки). Невозможность прийти к компромиссу по «Брекситу» стало, по мнению экспертов, основной причиной ухода в мае Терезы Мэй с поста премьер-министра Объединенного Королевства.