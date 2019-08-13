Заявление избитого в «Крестах» передано в СКР и прокуратуру

Представители уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге направили в ГСУ СКР по городу и местную прокуратуру заявление пострадавшего от избиения в следственном изоляторе «Кресты» в Колпинском районе. Об это ТАСС сообщила руководитель аппарата омбудсмена Ольга Штанникова.

«Он обратился к нам с просьбой защищать его права»,— сказала она. По словам госпожи Штанниковой, причина конфликта, которая привела к избиению, связана с попыткой вымогательства.

Какие проблемы нашли в СИЗО «Кресты-2» Читать далее

В СИЗО «Кресты-2» проходит масштабная проверка после публикации правозащитным порталом видео с кадрами избиения одного из арестантов. По ее первым итогам нескольких сотрудников уже освободили от обязанностей из-за многочисленных нарушений в работе учреждения, а часть материалов отправили в прокуратуру и Следственный комитет России.

Подробнее — в публикации “Ъ” «"Кресты-2" заподозрили в пыточном режиме».