Дональд Трамп обсудил торговлю и безопасность с Борисом Джонсоном

Президент США Дональд Трамп 12 августа провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, сообщает The Hill. Американский лидер отметил, что надеется лично встретиться со своим собеседником в «ближайшем будущем». Это может произойти на саммите G20 во Франции, уточняет издание.

Господа Трамп и Джонсон обсудили торговлю, глобальную безопасность и другие вопросы. Президент США выразил надежду, что странами удастся достичь торгового соглашения, однако это будет зависеть от «Брексита». Борис Джонсон заявил, что будет придерживаться намеченного срока — 31 октября.

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