Оkko поставил матч Английской премьер-лиги на паузу

Онлайн-кинотеатр Okko лишил часть зрителей английского футбола: он показал игру «Манчестер Юнайтед»-«Челси» со сбоями. Некоторые пользователи не смогли посмотреть матч полностью. На других каналах его не показывали — у Okko эксклюзивный контракт с Английской премьер-лигой, который "Ъ" оценил в €7 млн в год.

В результате многие клиенты онлайн-кинотеатра остались недовольны. Так Игорь, один из пользователей сервиса, пропустил первый гол в игре: «У них же есть несколько режимов. Можно купить трансляцию сразу на сезон, на месяц, а можно за рубль приобрести тестовую неделю. В общем, я выбрал последний вариант. Матч топовый "Манчестер Юнайтед"- "Челси". Между тем, некоторые пользователи полагали, что трансляция может рухнуть из-за большого наплыва желающих посмотреть игру. Так в итоге и произошло. То есть люди не могли подключиться в течение полчаса. Я подключался где-то минут за 15 до начала матча, а в итоге у меня получилось это сделать только на 18-й минуте игры. А гол произошел на 17-й минуте, я включил как раз, когда его только что забили. Все висело, все время система выдавала ошибку».

Прежде игры в рамках Английской премьер-лиги показывал телеканал «Матч». Это самый дорогой национальный футбольный турнир в мире, в позапрошлом сезоне он выручил почти €5,5 млрд. По данным компании Mediascope, один матч АПЛ собирает в среднем 175 тыс. российских зрителей.

Видеосервис Okko мог быть просто не готовым к такому количеству клиентов, но сам переход прав на показ в онлайн — логичный шаг, отмечает директор департамента ТВ и контента компании J'son and Partners Дмитрий Колесов: «В этой ситуации другая компания со стороны, которая раньше никогда не играла на этом поле, выкупила права. Более того, под это была создана очень мощная спортивная редакция, пригласили по-настоящему профессиональных журналистов, комментаторов и пообещали большое количество дополнительного контента. Это был первый матч по-настоящему с большой яркой вывеской. В английском чемпионате не две команды, как в испанском, и они показывают игру, которая называется классикой, на которую приходят посмотреть полмира. Таких команд минимум пять. Это значит, что практически в каждом туре подобная яркая вывеска будет. Okko надо просто готовиться к тому, что пиковую нагрузку стоит ждать каждую неделю».

В самом Okko заявили, что технические трудности возникли лишь у 1% зрителей. Онлайн-кинотеатр пообещал им компенсации. Это разумный шаг, и едва ли Okko ждет серьезный удар по имиджу, полагает генеральный директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин: «Технические накладки, как мы знаем, бывают и в самых крупных сервисах. В качестве примера можно вспомнить недавние истории, когда в Facebook и WhatsApp не грузились картинки, что породило массу всяких флешмобов. То есть это высоконагруженные системы, и технически там все далеко не просто, особенно когда дело касается одновременного доступа к линейному контенту большого количества людей.

Не думаю, что это будет какой-то катастрофой, поскольку проверить доступность сервиса можно на каждом матче.

И если с одним из них что-то пошло не так, то, надеюсь, последующие уже будут вполне себе нормально показаны».

Также онлайн-кинотеатр Okko пообещал увеличить штат технических консультантов и минимизировать влияние качества интернет-соединения на стороне пользователей.

Иван Корякин