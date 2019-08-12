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Фото: Сергей Киселев / Коммерсантъ   |  купить фото

«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Спецпроект «Ъ FM». Выпуск 34

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В рамках программы «Идея на миллион» экономический обозреватель "Ъ FM" Олег Богданов обсуждает с собеседниками, куда лучше вложить деньги с наименьшими рисками. Своими предложениями поделился портфельный управляющий финансовой группы QBF Денис Иконников.


Олег Богданов: Понятно, что ситуация на рынке меняется достаточно динамично. С точки зрения всех возможных, так сказать, проблем, тенденций какие сейчас могут быть идеи, интересные инвесторам?

Денис Иконников: Я бы хотел сегодня представить идею по российскому рынку, который стоит стеной против падающих площадок. Мы видели, что Fitch повысил кредитный рейтинг России, и в текущей ситуации, я считаю, что привилегированные акции Сбербанка, — это очень интересные покупки, учитывая, что они находятся на минимумах с апреля этого года…

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