«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

В рамках программы «Идея на миллион» экономический обозреватель "Ъ FM" Олег Богданов обсуждает с собеседниками, куда лучше вложить деньги с наименьшими рисками. Своими предложениями поделился портфельный управляющий финансовой группы QBF Денис Иконников.

Олег Богданов: Понятно, что ситуация на рынке меняется достаточно динамично. С точки зрения всех возможных, так сказать, проблем, тенденций какие сейчас могут быть идеи, интересные инвесторам?

Денис Иконников: Я бы хотел сегодня представить идею по российскому рынку, который стоит стеной против падающих площадок. Мы видели, что Fitch повысил кредитный рейтинг России, и в текущей ситуации, я считаю, что привилегированные акции Сбербанка, — это очень интересные покупки, учитывая, что они находятся на минимумах с апреля этого года…

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