Агентство Fitch оптимистично смотрит на Россию

Россия успешно противостоит санкциям, а рубль отвязался от нефти — по крайней мере, так считают аналитики Fitch. Агентство повысило суверенный кредитный рейтинг России с уровня BBB- до BBB со стабильным прогнозом. Предыдущая оценка была дана еще в 2015 году на фоне санкций за Крым и Донбасс. В дальнейшем Москве удастся справиться с новыми ограничениями, полагают аналитики. Согласны ли с такой оценкой в России? И что означает это решение агентства для страны? Выяснял Григорий Колганов.

Россия отпустила рубль, но держит в узде инфляцию, сбалансировала бюджет и ведет разумную фискальную политику, нарастила золотовалютные резервы и снизила госдолг… Все это настолько впечатлило аналитиков Fitch, что кредитный рейтинг нашей страны поднялся до уровня Мексики, Болгарии, Казахстана и Венгрии.

Наконец-то международные эксперты поняли, что Москве по силам успешно противостоять санкциям, соглашается директор группы корпоративных рейтингов Аналитического кредитного рейтингового агентства Максим Худалов: «Действительно, у российской экономики есть некоторые встроенные механизмы парирования внешних экономических шоков, в частности, гибкость рубля. Никто до этого сей факт не замечал, поскольку перевешивали риски санкционного давления. Наверное, агентство более детально познакомилось с практикой ведения бизнеса в России и теперь понимает, что санкционные риски, которые декларируются, не столь уж разрушительны, как изначально казалось».

Но российская экономика, кажется, этих успехов пока не ощутила. Реальные доходы населения который год падают, официальные прогнозы по росту ВВП все скромнее, да и рубль на прошлой неделе стремительно следовал за падающей нефтью.

Почему же в глазах международных экспертов Россия преуспевает? Руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова объясняет: аналитики смотрят лишь на способность страны платить по долгам и возвращать инвестиции, а с этим у нас все в порядке. Более того, по ее словам, возможно, то, что повышает кредитный рейтинг России, как раз и мешает экономике развиваться: «Почему мы в последние годы наблюдаем низкие темпы экономического роста? Потому что в России шла бюджетная консолидация, повышалось налоговое бремя.

То есть факторы, которые усиливают бюджет и повышают платежеспособность государства, могут идти вразрез с задачей повышать экономический рост.

Собственно, они как раз ограничивают в последние годы темпы восстановления экономики».

Тем не менее, в правительстве довольны. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов приветствовал решение Fitch и отметил, что кредитный рейтинг России вернулся к досанкционным значениям. Глава Минфина ждет, что и другие международные агентства будут столь же оптимистичны.

Приведет ли все это к притоку в страну иностранных инвесторов и более дешевых денег? Международный финансовый консультант, член американской и британской профильных ассоциаций Исаак Беккер в этом не уверен: «Можно ли сейчас зарубежному инвестору делать крупные долгосрочные вложения в Россию? Однозначно нет, потому что уровень неопределенности очень высок и с точки зрения экономики, и с точки зрения санкций. Ограничения вводятся по принципу, грубо говоря, "резать хвост по кусочкам", чтобы было больно, и потихонечку это давление усиливается».

Кстати, Fitch — единственное агентство глобальной тройки, которое не опускало кредитный рейтинг России до мусорного. S&P и Moody's лишь в этом году вернули этот показатель на нижнюю ступень инвестиционного уровня. И, возможно, аналитики оказывают российским властям медвежью услугу, считает директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. По его мнению, чиновники будут почивать на лаврах, придерживаясь и дальше консервативной стратегии, и в результате рискуют упустить время для нужных преобразований: «Ответственные за экономику лица могут подумать, что все они преодолели, рейтинги восстановились, как и предполагалось, значит, все было правильно. Вместе с тем, критичная оценка становится менее вероятной.

И, как следствие, те же санкции в отношении рублевого суверенного российского долга могут оказаться несравненно более тяжелыми.

Развиваться нельзя с теми же санкциями. Экономика болтается около нуля, в том числе и по этой причине».

Из всего этого вырисовывается ситуация близкая к тупиковой: развитию экономики мешают и санкции, и успешное им противодействие. Вдобавок, если усилия чиновников кто-то оценивает по достоинству, это может привести к еще более жестким ограничительным мерам.

Fitch прогнозирует, что уже в этом году Россия станет «чистым кредитором», то есть валютные активы государства превысят его внешний долг, а международные резервы страны к 2021 году приблизятся к $600 млрд.