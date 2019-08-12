В Китае впервые за два года сократились продажи электромобилей

Сегодня китайская Ассоциация автопроизводителей (CAAM) сообщила, что по итогам июля продажи новых электромобилей в страны составили 80 тыс. штук, что на 4,7% меньше по сравнению с июлем прошлого года. Это первый такой случай за последние два года. Снижение продаж в Китае показали и обычные автомобили, на 4,3%, однако традиционный авторынок показывает снижение уже 13-й месяц подряд.

В июне продажи новых авто в КНР сократились на 9,6%, в мае — на 16,4%. Сокращение общего авторынка эксперты объясняют снижающейся уверенностью потребителей из-за торговых войн в США и замедления экономики. А вот снижение продаж электромобилей вызвано другими причинами. «Главной причиной снижения продаж электромобилей в июле является смена политики китайских властей»,— цитирует Reuters помощника генерального секретаря CAAM Чэнь Шихуа.

Снижение продаж электромобилей ожидалось участниками рынка еще с весны — после того как в конце марта правительство Китая объявило о значительном изменении программы господдержки производителей электромобилей. Субсидии на производство электромобилей будут в этом году сокращены на 30%, после 2020 года власти собираются и вовсе отказаться от субсидирования этой отрасли. Больше всего сокращения коснутся наименее технологичных машин — с более слабыми батареями, запасом хода и т. д.

Таким образом власти КНР хотят стимулировать более технологичных производителей, даже если общий объем продаж и сократится — сменив концепцию количественного развития электрического авторынка на качественный. На фоне такого изменения политики властей CAAM уже понизила собственный прогноз по продажам электромобилей в стране по итогам года с 1,6 млн до 1,5 млн штук.

Евгений Хвостик