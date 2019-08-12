«Это первые признаки глобальной валютной войны»

Массовые протесты в Гонконге ударили по экономике города и финансовым рынкам. Четвертые сутки там полностью парализована работа аэропорта — протестующие заняли его еще 9 августа. В авиаузле пока только обещают восстановить сообщение. В свою очередь, власти США, России, Великобритании и других стран призвали своих граждан быть бдительными при поездках в Гонконг и избегать мест массового скопления людей. Вместе с тем, руководство гонконгской авиакомпании Cathay Pacific угрожает увольнением сотрудникам, которые принимают участие в протестах. Акции перевозчика уже рухнули до минимума за 10 лет. Индекс Гонконгской фондовой биржи в моменте также опускался на 0,44%. Все это происходит на фоне обострившейся торговой войны между Китаем и США. Экономический обозреватель "Ъ FM" Олег Богданов разбирается, чем ситуация грозит мировым рынкам.

До сегодняшнего дня китайский рынок достаточно активно падал, но каких-то радикальных движений на западных, глобальных рынках в связи с Гонконгом не было замечено. Но когда с воскресенья наблюдалась серьезная эскалация конфликта в столице — и метро, и аэропорт захватили, то китайские власти прокомментировали происходящее очень жестко, приравняв данные действия к терроризму.

Естественно, если такая терминология используется, то реакция и действия КНР будут адекватными террористической угрозе, если, так сказать, следовать логике. Уже стали приходить сообщения, что военная колонна идет по направлению к Гонконгу, потом сказали, что это военные учения. В общем, ситуация напряженная.

Но в этой парадигме самое главное — то, как будут складываться взаимоотношения США и Китайской республики, потому что идут торговые переговоры, есть серьезная конфронтация.

Иногда заметно потепление в отношениях во время саммитов, которые периодически случаются. То есть такая волнообразная структура этих переговоров.

В целом, пока перспектив у сделки после повышения тарифов с сентября никаких нет. После же обострения ситуации в Гонконге под вопросом оказалась и сама возможность переговоров между США и Китаем. Ведь стоит только посмотреть картинку из аэропорта, работу которого блокируют протестующие: они стоят с американскими флагами, с плакатами со словами о демократии и свободе. В общем, в этих традициях происходит движение. Естественно, Китаю это не понравится. Естественно, власти страны уже высказали свои претензии и британскому, и к американскому посольствам. В официальной китайской коммунистической прессе говорится, что американцы стоят за этими волнениями.

То есть рынок, игроки, финансисты делают прямой вывод — если дело дойдет до силового обострения, то западным миром будут предприняты такие же меры, как и после событий 1989 года на площади Тяньаньмэнь.

Другими словами, Китай может быть заблокирован, по отношению к нему последуют определенные санкции.

Трудно просчитать, насколько серьезные последствия они повлекут для глобальной экономики, ведь Китай нынешний — это не Китай образца 1989 года. По некоторым оценкам, его ВВП почти такой же, как американский, и составляет где-то $12-13 трлн. КНР — очень серьезный игрок на мировом рынке, потребление китайское очень серьезно выросло. И здесь, конечно, перспективы рецессии китайской экономики для всех стран в мире будут очень и очень неблагоприятны.

Россия, между тем, находится в стороне, так сказать, от этих конфликтов и событий, хотя у нас тоже есть определенное движение в Москве. Но у нас спокойная обстановка. Мы, кстати, не реагируем, и рынок наш стоит спокойно. Вот и кредитный рейтинг России агентство Fitch поднимает. С точки зрения балансов у нас все спокойно и стабильно. И резервы большие, и рубль, если снижается, то не очень активно.

Но в том контексте, который сейчас развивается на мировом валютном рынке, это первые признаки глобальной валютной войны. Даже не очень хорошо для экономики, если рубль будет стабилен. Поэтому можно ожидать его медленное, контролируемое ослабление. И, естественно, мы будем находиться пока сбоку этого глобального противостояния. Но если начнется рецессия, нас тоже затронет через цены на коммодитиз, на сырье, которое неизбежно будут слабее.