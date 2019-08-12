КПРФ требует снять с выборов в Госсовет списки «Коммунистов России» и Российской партии пенсионеров

Татарстанское отделение КПРФ подало иски в Верховный суд Татарстана с требованием отменить решения регионального ЦИКа о регистрации на выборах в Госсовет списков кандидатов «Коммунистов России» и Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. Об этом заявил глава избирательного штаба КПРФ Артем Прокофьев. Он уточнил, что претензии партийцев связаны с подписями избирателей, которые представили в ЦИК их оппоненты. В КПРФ полагают, что у ЦИК Татарстана незаконно зарегистрировала их списки.

Напомним, выборы в Госсовет Татарстана назначены на 8 сентября. Центризбирком республики допустил до выборов семь политических партий. В их числе «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», а также «Коммунисты России», Партия роста и Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Последние три партии собирали более 15 тыс. подписей избирателей для регистрации списков.

Ранее список кандидатов Российской партии пенсионеров пыталась снять «Справедливая Россия». Однако суд отказал ей в иске.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"