В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту нападения на сотрудников Росгвардии

Как сообщили в следственном управлении СКР по Тюменской области, следственный отдел по Калининскому округу Тюмени возбудил уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст.317 УК РФ), который сегодня ночью около 00:20 по местному времени напал на сотрудников Росгвардии. Как установили следователи, двое сотрудников Росгвардии на улице Интернациональной решили остановить подозрительного мужчину, ехавшего на велосипеде. Однако мужчина бросил велосипед и скрылся в лесополосе. На требования правоохранителей выйти и показать документы злоумышленник произвел несколько выстрелов из травматического пистолета. «В результате один из сотрудников получил ранения. В ответ сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применить табельное оружие. Подозреваемый был ранен в ногу. При досмотре у мужчины изъяли два ножа, травматический и сигнальный пистолеты»,— пояснили в следственном управлении.