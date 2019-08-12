ТКК представит концепцию частного трамвая до Всеволожска в сентябре

ООО «Транспортная концессионная компания» (ТКК) представит концепцию частной трамвайной сети «Чижика» между Петербургом и Всеволожском в сентябре этого года, заявил ее директор Сергей Окутин.

«Смотрим, чем можем быть полезны не только в Красногвардейском районе (Петербурга — “Ъ-СПб”), но и в Ленобласти. Имею в виду продление трамвайного маршрута №8 во Всеволожск. Мы подготовили наше видение трассировки и приступим сейчас к презентации решений для Ленобласти и Петербурга. Первая презентация будет в сентябре, обратную связь от двух регионов рассчитываем получить до конца года»,— отметил господин Окутин.

Он также добавил, что с большой долей вероятности маршрут до Всеволожска будет реализован в рамках концессии. «Это лучшая практика. Она хорошо изучена и получила широкое применение в РФ. Основная суть будет заключаться в том, что два региона договариваются, что передают полномочия одному из них, и он будет стороной, которая обеспечит обязательства концедента»,— директор ТКК.

ООО «Транспортная концессионная компания» было создано в январе 2013 года. Владельцами ТКК являются ИК «Лидер» (60%), «Группа ЛСР» (20%), «Главная дорога» (10%) и ООО «Новое качество дорог» (10%). Соглашение о реконструкции трамвайной сети в Красногвардейском районе Петербурга Смольный и ТКК подписали в мае 2016 года. Стоимость реализации проекта, включая закупку подвижного состава и эксплуатацию в течение 30 лет, составляет 33,7 млрд рублей. Запустить движение на участке планируется 1 сентября 2019 года.

Трамвай «Чижик» начал перевозку пассажиров по маршруту №8 в Красногвардейском районе Петербурга 7 марта 2018 года. Маршрут №8 стал первым в трамвайной сети, создаваемой в рамках концессионного соглашения.

На прошлой неделе гендиректор группы ЛСР Андрей Молчанов заявлял, что вопрос организации частной трамвайной сети между Петербургом и Всеволожском по аналогии с «Чижиком» в Красногвардейском районе города обсуждается.

Яна Войцеховская, Ольга Кантемирова