12 августа, понедельник
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Land Rover может сделать пикап Defender

Компания Land Rover может в новом поколении внедорожника Defender сделать его версию в кузове пикап, сообщает Wheels со ссылкой на управляющего директора австралийского подразделения Jaguar Land Rover Марка Кэмерона.

«Пока глобальных планов о создании пикапа Land Rover Defender нет, но подобная модель была бы востребована в Австралии, Африке, Северной Америке и на Ближнем Востоке, — пояснил господин Кэмерон. — Но мы не можем сделать эту модель самостоятельно, потому что платформа нового внедорожника не позволяет превратить его в пикап. Для создания такой модификации нужно сотрудничество с другим производителем».

Напомним, в настоящее время концерн Jaguar Land Rover сотрудничает с маркой BMW в области электромобилей и гибридов и планирует использовать в своих моделях платформы немецкой компании. При этом в BMW пикапов не выпускают и не могут предоставить свою модель для создания пикапа Land Rover Defender.

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