Jaguar может использовать платформу BMW для новых кроссоверов

12 августа, понедельник
Компания Jaguar может перейти на использование платформы автомобилей BMW для своих новых кроссоверов, сообщает Autocar.
По данным издания, для двух компактных кроссоверов (обычного и купеобразной версии) британской марки может быть адаптирована переднеприводная платформа FAAR, разработанная немецким автопроизводителем.
Напомним, ранее стало известно, что компания BMW и концерн Jaguar Land Rover будут вместе разрабатывать электромобили и гибриды, а также британская марка будет использовать немецкие моторы.