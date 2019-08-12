Прокуроры нашли у 25 депутатов Чебоксарского горсобрания недостоверные деклараций

Прокуратура города Чебоксары по итогам проведенной в июле 2019 года проверки обнаружила у 25 депутатов Чебоксарского городского собрания (ЧГСД) «факты представления неполных и недостоверных сведений» в сданных ими декларациях о своих доходах и имуществе. В связи с этим ведомство направило руководству ЧГСД официальное представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства «с требованием о применении к виновным лицам предусмотренных законом мер ответственности», сообщили в прокуратуре Чувашии. В надзорном органе пока не раскрывают имен депутатов-нарушителей и их партийной принадлежности.

Среди найденных прокуратурой нарушений:

неуказание нежилых помещений, находящихся в собственности;

сокрытие факта приобретения транспортного средства;

неуказание дохода от продажи квартиры, принадлежащей жене;

непредоставление информации о приобретении квартиры;

сокрытие наличия в собственности моторного судна, двух гидроциклов, квартир и долей на земельный участок и объект недвижимости;

неуказание доходов, полученных в коммерческих организациях;

неуказание счетов, открытых в кредитных учреждениях.

Представление прокуратуры в данный момент еще находится на рассмотрении в ЧГСД. За недостоверные декларации для депутатов предусмотрено в том числе лишение депутатских полномочий, но в надзорном органе полагают, что массовый исход депутатов из ЧГСД из-за недостоверных деклараций в реальности вряд ли произойдет. «Вряд ли депутаты ЧГСД проголосуют за собственное лишение своих полномочий»,— заявили в прокуратуре Чувашии.

В ЧГСД пока отказываются от комментариев.

Среди депутатов, указавших неверные сведения в декларациях, большинство составляют представители «Единой России»: в оппозиционных по отношению к единороссам фракциях — КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР — всего семь депутатов, тогда как фракция «Единой России» составляет 35 депутатов.

Олег Ерусланов, Чебоксары