Экс-сотрудник полиции подала иск к Гаспару Авакяну за публикацию ее персональных данных

В Железнодорожном суде прошло заседание по иску бывшего майора полиции Жанны Негановой к ростовскому блогеру Гаспару Авакяну о признании опубликованной им в интернете информации размещенной с нарушением закона о персональных данных. Истец требует удалить незаконно размещенную информацию и компенсировать моральный вред. Заседание по ходатайству истца прошло в закрытом режиме.

«Предметом спора является информация, составляющая личную тайну истца. Рассмотрение дела в открытом судебном заседании может нанести ущерб ее законным правам», - заявила представитель истца Анастасия Фомина.

Представитель господина Авакяна Виталий Митрофанов рассказал „Ъ-Юг“, что планирует заявить ходатайство об отложении судебного разбирательства.

«Нам не поступило исковое заявление с приложениями, только повестка. Кроме того, мы хотим решить вопрос участия Гаспара Авакяна в заседании через конференц-связь. Никто, кроме него, не сможет объективно прояснить все обстоятельства дела», - скал господин Митрофанов.

В мае этого года, до возбуждения в отношении господина Авакяна уголовного дела, блогер опубликовал на своем канале в Youtube видео с записью телефонного разговора. Собеседница господина Авакяна представилась Жанной и сообщила, что работает старшим экспертом полиции в Аксае. В телефонном разговоре женщина рассказала Авакяну о неправомерных действиях начальника отдела полиции Василия Михно. За 2,5 месяца видео набрало около 30 тыс. просмотров и 1,3 тыс. лайков.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, в конце мая следственное управление СКР по Ростовской области возбудило уголовное дело в отношении блогера Гаспара Авакяна, подозреваемого в вымогательстве 200 тыс. руб. у полицейских. Правоохранители считают, что блогер угрожал сотрудникам полиции публикацией компромата.

Источник “Ъ-Юг”, знакомый с ходом расследования, сообщил, что дело было возбуждено из-за возможной передачи господину Авакяну 200 тыс. руб. Заявителем выступил оперуполномоченный УБЭП Аксайского районного отдела УМВД Дмитрий Березин. Защита настаивает на невиновности господина Авакяна и утверждает, что денежные средства были переведены неизвестными на банковскую карточку подозреваемого, реквизиты которой находятся в открытом доступе, незадолго до возбуждения уголовного дела. Сейчас господин Авакян находится в СИЗО.

Гаспар Авакян, прозванный Автобэтменом,— известный в Ростовской области блогер, который рассказывает подписчикам о нарушении полицейскими правил дорожного движения. Чаще всего он фиксирует их с помощью видеокамеры, а затем публикует видео на своем канале в YouTube и сообщает о них в правоохранительные органы. На канале блогера в YouTube насчитывается около 18 млн просмотров и более 92 тыс. подписчиков. «Скоро я вам расскажу, как по указанию начальника ко мне приехал сотрудник полиции, дабы подкупить меня за 200 тыс. руб., чтоб я отказался от публикации видео, всю схему подставы скоро увидите на моем канале»,— говорится в одной из последних публикаций блогера, датированной 16 мая.

Дарья Голякова