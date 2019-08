Каракули для Fendi

Сотрудничество с Сэмом Коксом, более известным как Мистер Дудл, состоялось в рамках проекта F is for... Fendi — коммуникационной платформы, создаваемой миллениалами для миллениалов.

После выступлений на этом «поле» Покраса Лампаса и объединения из шести художников The Ring of The Future Fendi продолжает демонстрировать связь с искусством граффити, на сей раз сотрудничая с 25-летним лондонским художником, подписывающим свои работы ником Mr Doodle (известен работой с такими компаниями, как Samsung, Macy`s, MTV, New Balance и другими). Он покрывает поверхности своего рода каракулями — «дудлами», веселыми рисунками, напоминающими те, что рисуют в записной книжке от нечего делать.

За 48 часов непрерывного творчества художник, приписывающий себя к направлению OCD — Obsessive Compulsive Drawing (обсессивно-компульсивный дудлер), расписал объемные зеркальные инсталляции слов «Fendi» , «Roma» и FF, а затем покрыл крышу Palazzo Della Civilt Italiana рисунками черных и желтых тонов со стилизованными изображениями птиц, животных и даже НЛО.

Пока Мистер Дудл давал волю своим талантам, молодой дизайнер Катерина создала для него специальный комбинезон с принтом в стиле рисунков художника.

Британский уличный художник Мистер Дудл (Сэм Кокс) и дизайнер Катерина во время перформанса на крыше штаб-квартиры итальянского модного дома Fendi

В ходе проекта также преобразилась культовая сумка Peekaboo, получившая уникальный и немного безумный дизайн с черно-желтыми рисунками Кокса.