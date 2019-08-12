Южная Корея исключила Японию из торговых партнеров с минимальными ограничениями

Правительство Южной Кореи приняло решение в понедельник об исключении Японии из «корзины» стран, в отношении которых действует режим минимального экспортного контроля, сообщает агентство «Ренхап». Если до сегодняшнего дня Министерство торговли страны делило торговых партнеров на две группы, то теперь групп станет три — для Японии создана отдельная. Теперь она будет числиться как страна, участвующая в ряде международных торговых соглашений, но использует систему экспортного контроля, нарушающую международные нормы.

Решение властей Южной Кореи стало ответом на принятие аналогичного шага японской стороной. Так, Япония ограничила с 4 июля продажи в Южную Корею материалов, необходимых для производства полупроводников, смартфонов и других высокотехнологичных устройств. А в начале августа кабинет министров Японии одобрил исключение Южной Кореи из списка стран с минимальными торговыми ограничениями на приобретение высокотехнологичной продукции и технологий. Принятое решение вступит в силу 28 августа.

Кирилл Сарханянц