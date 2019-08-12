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BMW подготовила новый M8 для мотогонок

Компания BMW подготовила новый M8 для мотогонок — купе станет официальным автомобилем безопасности чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP.

BMW M8 MotoGP Safety Car получил углепластиковый аэродинамический обвес, включающий в себя решетку радиатора, передний бампер, пороги, задний диффузор, задний спойлер, накладки на зеркала заднего вида и вентиляционные отверстия. Также седан оснастили титановой выхлопной системой с карбоновыми патрубками.

Автомобиль безопасности получил особый передний сплиттер и дополнительные замки капота, на крыше и в передней части установлены светодиодные проблесковые маячки, которые управляются с пульта на центральном тоннеле в салоне. Стандартные передние сиденья заменены на кресла от гоночного купе BMW M8 GTE, от которого также заимствованы каркас безопасности и заднее антикрыло.

Технически машина не изменилась и оснащается 625-сильным 4,4-литровым турбированным бензиновым V8 от версии M8 Competition с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом xDrive, который имеет заднеприводный режим.

Напомним, премьера дорожного BMW M8 состоялась в июне 2019 года.

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