Alfa Future People 2019

Фестиваль современной музыки и технологий Alfa Future People, который традиционно проводится каждое лето при поддержке Альфа-Банка, в 2019 году состоится 16-18 августа. Место остается неизменным — поселок Большое Козино под Нижним Новгородом. Помимо обширной музыкальной программы, организаторы анонсировали множество других развлекательных мероприятий.



Музыка

В этом году на фестивале будет задействовано 6 сцен, причем откроются сразу две новые: Deep и Trance сцены. Кроме них на фестивале будут работать Main, Bass, Techno и Live-сцены.

На главной сцене Alfa Main Stage выступят хэдлайнеры Alfa Future People: один из самых востребованных диджеев мира Don Diablo, культовый нидерландский диджей Ferry Corsten, резидент лучших клубов мира хип-хоп электронщик Carnage, Jeffrey Sutorius, также известный как Dash Berlin, Laidback Luke, Apashe, Dannic, Knife Party и Quintino.

Развлечения

В лаундж-зоне ivi — внутри арт-объекта — все желающие смогут проникнуться атмосферой кино и посмотреть лучшие серии «Ходячих мертвецов» за все время существования проекта.

Для гостей фестиваля Билайн построит «Дом художника» — центр современного искусства, главная площадь которого станет территорией для самовыражения. Здесь будут работать граффити-художники, а также пройдет серия мастер-классов.

Отдельной сценой на фестивале станет Skillbox Stage — лекторий, организованный онлайн-университетом современных профессий Skillbox. Дискуссии и лекции о том, как технологии будущего меняют повседневность будут проходить в течение всех трех дней фестиваля.

Яркие фруктовые фотозоны, бассейн из манго, уникальный фруктовый вайб и много подарков подготовил сочный партнер фестиваля J7. В этом году бренд празднует свое 25-летие и приглашает всех взять от фруктов больше и провести время с пользой в бренд-зоне #J7FruitPlay.

Впервые на фестивале появится магазин Альфа-Банка с последней коллекцией одежды для умных и свободных. По хорошей традиции Альфа-Банк организует зону свадеб. Здесь каждая пара сможет расписаться, взяв в свидетели крупнейший рейв в стране.

Драйв AFP и Lay’s сольются воедино в креативном пространстве бренда. На фестивале бренд представит особую зону — место, где можно приятно провести время и заодно испытать свои вкусовые рецепторы.

Hyundai построит на территории собственную future lounge зону для VIP гостей с идеальным видом на главную сцену AFP.

На первом этаже future lounge будет расположен просторный бар, а также интерактивная выставка автомобилей Hyundai для всех гостей фестиваля.

Сюрприз для всех участников подготовил и бренд Strongbow. В чиллаут-зоне можно будет не только попробовать натуральный яблочный сидр, но и познакомиться со специальным гостем — популярным виджеем Артемом Королевым. К услугам посетителей: огромные танцполы, бары, фудкорты, бесплатный скоростной wi-fi.

Энергия веселья также захватит и зону BURN: бренд представит на своем стейдже и собственный парк аттракционов. Гости фестиваля смогут пострелять в тире, проверить свою мощь в силомере с настоящим огнем.

Тему технологий в 2019 года на AFP представит компания Xiaomi, которая презентует на фестивале свою новый смартфон.

В шатре PlayStation гости фестиваля смогут поиграть в самые увлекательные эксклюзивы на PlayStation 4, погрузиться в мир виртуальной реальности со шлемом PS VR, а также сразиться в киберспортивных турнирах и принять участие в розыгрыше призов.

Крупнейший и самый технологичный российский продавец электроники «М.Видео» приглашает в будущее!

Инфраструктура

Alfa Future People — это лучшая в России фестивальная инфраструктура. Горячие души, комфортабельные ВИП-кемпинги caravan и полностью бесконтактная система оплаты на фестивале — далеко не все сюрпризы, которые ждут посетителей фестиваля.

Как и в предыдущие годы, с Альфа-Банком территория самого технологичного музыкального фестиваля вновь станет комфортным пространством без наличных.

Ценители гастрономических изысков также смогу найти, чем себя занять. На фестивале будет представлено более 70 точек фудкорта с 10 разными кухнями мира.

Как добраться

До самого поселка из Нижнего Новгорода ходят электрички, путь при этом займет всего 40 минут, а станция находится рядом с местом проведения фестиваля. Для удобства гостей, которые прибывают в поселок Большое Козино, онлайн-кинотеатр ivi организует стилизованный шаттл. Автобус будет доставлять участников AFP с пятницы по воскресенье прямо к фестивальной площадке.