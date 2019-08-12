Главному архитектору Ростова Роману Илюгину продлили домашний арест

Ворошиловский районный суд Ростова удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и продлил домашний арест главному архитектору города Роману Илюгину до 4 сентября включительно, сообщает пресс-служба суда.

Господина Илюгина подозревают в превышении должностных полномочий (ч.3 ст.286 УК РФ, от 4 до 10 лет лишения свободы). Архитектора задержали в декабре 2018 года. По версии следствия, он выдал разрешение на строительство индивидуального жилого дома, однако застройщик в том месте возвели нежилое здание коммерческого назначения. Позднее суд признал его опасным строением. Следствие считает, что чиновник разрешил строительство, не получив от застройщика необходимый пакет документов.

Господина Илюгина выпустили под домашний арест в июле, ранее он в течение полугода находился в СИЗО.

Дарья Голякова