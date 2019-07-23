Главному архитектору Ростова изменили меру пресечения на домашний арест

Романа Илюгина, главного архитектора Ростова, выпустили из СИЗО под домашний арест. Об этом рассказала его адвокат Екатерина Водяник.

«Следствие вышло в суд с ходатайством об изменении меры пресечения. В результате ее изменили на домашний арест»,— рассказала госпожа Водяник. Она уточнила, что под домашним арестом архитектор будет находится до 11 августа.

Ранее Ворошиловский районный суд назначил господину Илюгину содержание под стражей до 22 июля. Архитектора задержали в декабре 2018 года, таким образом, он находился в СИЗО уже более полугода.

Напомним, Романа Илюгина подозревают в превышении должностных полномочий (ч.3 ст.286 УК РФ, от 4 до 10 лет лишения свободы). По данным следствия, он выдал разрешение на строительство индивидуального жилого дома, однако застройщик в том месте возвели нежилое здание коммерческого назначения. Позднее суд признал его опасным строением. Следствие считает, что чиновник разрешил строительство, не получив от застройщика необходимый пакет документов.

Кристина Федичкина