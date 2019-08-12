«Выглядят предметы из коллекции довольно модно»

Обозреватель "Ъ FM" Анна Минакова — о новой коллекции немецкого бренда, посвященной ностальгии по восьмидесятым и девяностым годам и поп-культуре той эпох.

По социальным сетям недавно гуляла шутка: фото аудиокассеты и ручки и подпись: «Тест на возраст. Какая связь между этими предметами?». Теперь и не в шутку, а всерьез, вспомнить об аудиокассетах решила компания Montblanc. Только что немецкий бренд, принадлежащий группе Richemont, представил коллекцию Montblanc Meisterstuck Soft Grain Mix Tapes. В ней — предметы из мягкой зернистой кожи с принятом в виде кассет. Это, по мысли создателей, повод для приятной ностальгии по 1980-м и 1990-м и поп-культуре той эпохи. В коллекции — рюкзак, папка, сумка-конверт, бумажник, визитница, брелок для ключей и, конечно, чехол для ручек. Ведь как ни сильно аксессуарное или часовое направление, основа основ Montblanc — это письменные принадлежности.

Еще одна фишка Meisterstuck Soft Grain Mix Tape — возможность персонализации. Обложку кассеты можно подписать, как это и, правда, делали раньше, делая собственные записи.

Выглядят предметы из Meisterstuck Soft Grain Mix Tapes довольно модно. Вообще удивительно, как быстро и с точки зрения маркетинга четко произошла эта смена направления деятельности отдела кожаных аксессуаров. Еще недавно все они были довольно унылой классикой. По-немецки качественной и отличающейся от другой кожи на прилавках разве что фирменной шестиконечной звездой, символизирующей заснеженный пик горы Монблан. Вид сверху. А потом возглавивший бренд Жером Ламбер (ныне он генеральный директор всей группы Richemont) решил все поменять. Появилась кожа «сфумато», лимитированные серии с татуировками Мауро Кополетты на подкладке и прочие оригинальные решения. Нынешний генеральный директор Montblanc Николя Барецки явно продолжает его дело.