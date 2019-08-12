Адыгея и Башкортостан заключили соглашение о сотрудничестве

В Доме правительства РА Глава Республики Адыгея А Мурат Кумпилов приветствовал временно исполняющего обязанности Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова и делегацию Правительства этого региона.

Они прибыли в Адыгею для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества. Переговоры прошли в формате расширенного совещания с участием членов Кабинета министров РА, Госсовета-Хасэ РА, представителей бизнес-сообщества.

Открывая совещание, Глава Адыгеи поблагодарил Радия Хабирова за готовность к расширению межрегионального сотрудничества и поздравил всех жителей Башкортостана со 100-летием образования республики, которое отмечается в этом году.

«Башкортостан - динамично развивающийся промышленный и аграрный регион; центр химической промышленности и машиностроения; один из основных нефтедобывающих регионов страны. Нам очень интересен опыт развития Башкортостана. При этом и у нас есть, чем поделиться, что предложить для совместной реализации.Взаимовыгодным могут быть проекты в машиностроении, нефтеперерабатывающей отрасли, сфере АПК. Наши регионы уже связывают партнерские отношения: вывозим адыгейский сыр; ввозим бензин и дизтопливо.При этом есть большой потенциал для дальнейшего сотрудничества, который необходимо развивать как в экономической, так и в культурной, гуманитарной области. У нас много общего, объединяют и схожие цели – прорывное развитие ключевых сфер жизни, формирование нового качества жизни людей», - подчеркнул Мурат Кумпилов.

По мнению Главы РА, от каждого региона ждут ощутимых результатов в реализации национальных проектов. И межрегиональное сотрудничество можно рассматривать как один из самых эффективных инструментов в решении президентских инициатив.

Радий Хабиров поблагодарил за теплый прием и выразил готовность к развитию деловых и дружеских отношений между субъектами, а также пригласил Главу Адыгеи в Башкортостан для дальнейшего изучения потенциала сотрудничества.

«Несмотря на расстояние, у наших республик много общего, есть перспективы сотрудничества в разных сферах жизни. У нас хорошо развита нефтеперерабатывающая отрасль, продукцию машиностроения хорошо знают в стране, развивается агропромышленный комплекс. У вас тоже есть свои преимущества. Поэтому наша встреча нацелена на то, чтобы раскрыть конкурентные преимущества регионов, обсудить возможности более плотных отношений между Адыгеей и Башкортостаном. И сегодня мы открываем большую дверь в истории наших межрегиональных связей», - отметил Радий Хабиров.

Далее были обсуждены ключевые направления сотрудничества. И.о. заместителя премьер-министра Правительства РБ – министр сельского хозяйства Республики Башкортостан Ильшат Фазрахманов провел презентацию аспектов развития сельского хозяйства РБ, поделился опытом сельхозкооперации в регионе.

В этой отрасли у двух регионов много общих интересов, прежде всего, в производстве сыров. Руководство Башкортостана выразило заинтересованность в организации поставок адыгейского сыра, изучении опыта борьбы с контрафактной продукцией и защитой бренда «Адыгейский сыр». Такую же процедуру проходит сейчас Башкортостан в отношении башкирского мёда. Также отмечены лидерские позиции Адыгеи по бережливому правительству, темпам роста инвестиций.

Инвестиционный потенциал Адыгеи и возможные направления сотрудничества представил министр экономического развития и торговли РА Анзаур Куанов.

На текущий момент в инвестиционный портфель республики входит 67 инвестиционных площадок. Наиболее перспективными направлениями развития Адыгеи являются сельское хозяйство; промышленность; туристско-рекреационная отрасль. Инвесторам предлагается три индустриальных парка: Яблоновский, Теучежский, Майкопский. Учитывая успешную практику создания индустриальных парков в Республике Башкортостан, Адыгея заинтересована в дальнейшем сотрудничестве в этом направлении.

Также Адыгея готова предложить инвестплощадку под создание завода по переработке природного газа в районе ООО «Южгазэнерджи», которое занимается добычей природного газа. Ещё одно направление - расширение сети АЗС, в том числе с предприятиями Башкортостана. Кроме того, Адыгея заинтересована в продвижении своей экологически чистой продовольственной продукции в торговые сети Башкортостана.

Есть и промышленная продукция, которая востребована в России, в странах ближнего и дальнего зарубежья. Это - редукторы, гидроманипуляторы, картон и бумага, продукция бытовой химии.

Перспективным названо развитие связей регионов по линии парламентов двух республик, а также в области образования, здравоохранения, культуры, туризма, спорта, межнациональных отношений, молодежной политики и социальной защиты населения.

«Эти и другие направления необходимо развивать, перенимать лучшие практики регионов и обмениваться опытом. При этом взаимодействие должно быть продолжено в практической плоскости», - отметил Мурат Кумпилов.

Свои намерения стороны закрепили соглашением между Кабинетом Министров Республики Адыгея и Правительством Республики Башкортостан о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Подписи под документом поставили Глава РА Мурат Кумпилов и врио Главы РБ Радий Хабиров.

Соглашение предусматривает создание необходимых организационных, экономических, правовых и других условий для укрепления межрегионального сотрудничества.

Стороны договорились осуществлять обмен технологиями, опытом, в том числе в организации инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, в вопросах привлечения иностранного капитала, продвижении туристского потенциала, организации отдыха и оздоровления детей. Также планируется проведение совместных ярмарок, семинаров, обмен специалистами, расширение деловых связей между предприятиями двух субъектов.

Предметный диалог продолжился по отраслевым направлениям межрегионального сотрудничества. Члены делегации также посетили ряд ведущих предприятий Адыгеи, а также социальных объектов. В их числе - спортивный комплекс «Владимир Невзоров». Его воспитанники продолжают славные спортивные традиции школы по борьбе самбо и дзюдо, всемирную известность которой принес именитый мастер в мировом дзюдо Якуб Коблев.

Межрегиональный диалог предусмотрен и в культурной сфере. Начало ему положил совместный концерт – на сцене Госфилармонии РА выступили два прославленных ансамбля республик: Государственный академический ансамбль народного танца Адыгеи «Нальмэс» и Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова Республики Башкортостан. После концерта состоялось награждение. Директор Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова, талантливый режиссер и балетмейстер Айдар Зубайдуллин удостоен почетного звания «Заслуженный артист Республики Адыгея».

В ходе визита делегации Башкортостана в Адыгею состоялась также поездка в аул Уляп - родной аул Главы РА. Здесь Мурат Кумпилов и Радий Хабиров почтили память советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Они возложили цветы к памятнику жителям аула Уляп, павшим в боях за освобождение Родины, а также к подножью монумента всадникам «Дикой дивизии» - участникам Первой мировой войны.

В завершение стороны договорились о развитии диалога на различных площадках Адыгеи и Башкортостана - он возможен в рамках Пятого форума малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, десятого фестиваля адыгейского сыра, других форумов, выставок.