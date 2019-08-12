ВС РФ запретил судам давать произвольную оценку доказательствам

Возможность судить и выносить решения по внутренним убеждениям не дает судьям права давать произвольную оценку доказательствам, сообщил «РАПСИ» со ссылкой на Верховный суд РФ. Такое решение было принято после рассмотрения инцидента с кражей у клиентки «Сбербанка» полумиллиона рублей через личный кабинет.

В ВС РФ обратилась клиентка «Сбербанка», у которой в 2015 году украли со счета 500 тыс. руб. Деньги сначала перечислили другой вкладчице, а потом 413 тыс. руб. из этой суммы ушло неизвестным лицам. Заявительница потребовала от получившей деньги клиентки вернуть средства, но Кетовский суд Курганской области отказал в удовлетворении иска, а апелляционная инстанция оставила это решение без изменения.

По мнению суда, истица не предоставила допустимых доказательств того, что другая вкладчица получила неосновательное обогащение за счет ее средств, поступивших со счета, а также связи перечисления денег ответчице и дальнейшей отправки денег на счета третьих лиц. Также суды отметили, что ответчица свою банковскую карту потеряла, в связи с чем не могла распоряжаться поступившими на нее средствами. Тогда вкладчица попыталась судиться со Сбербанком, но Гагаринский суд Москвы отказал ей в требовании о взыскании неправомерно списанных средств. Суд тогда добавил, что во время перевода были введены правильные идентификатор, логин и пароли, а согласно условиям договора клиентом банка считается тот, кто правильно ввел все данные.

«По делам о взыскании неосновательного обогащения на истца возлагается обязанность доказать факт приобретения или сбережения имущества ответчиком, а на ответчика — обязанность доказать наличие законных основании для приобретения или сбережения такого имущества либо наличие обстоятельств, при которых неосновательное обогащение в силу закона не подлежит возврату»,— объяснил ВС РФ и добавил, что суд установил и не оспаривал факт перечисления 500 тыс.руб., хотя средства были перечислены помимо ее воли, согласно материалам дела. Ответчица же сообщила, что поступившими деньгами не распоряжалась, а картой банка не пользовалась, потому что потеряла ее. Она заявила, что деньгами распоряжались неизвестные лица.

ВС считает, что в этом случае судам нужно было установить, приобрела ли ответчица деньги именно истицы и доказаны ли ответчицей законные основания для приобретения этих денежных средств. Однако суды первой и апелляционной инстанции не дали какой-либо оценки этим обстоятельствам, оставив истицу доказывать самостоятельно увеличение стоимости имущества ответчицы и ее возможностей распоряжаться полученными деньгами. ВС отметил, что потеря карты не лишает клиента банка права распоряжения деньгами, находящимися на счете.

Также суды установили, что из 500 тыс. руб., перечисленных на счет ответчицы, неизвестным было отправлено 413 тыс., 87 тыс. руб. продолжают лежать на ее вкладе, а первоначальная принадлежность этих денег установлена судом и не оспаривалась сторонами. Но апелляционная инстанция, отказывая во взыскании с ответчицы оставшейся на ее счету суммы, решила, что деньги могут быть взысканы только со Сбербанка. Однако банк обязуется принимать и зачислять деньги, поступающие на счет клиента, а также выполнять его распоряжения об их перечислении , выдаче и других операциях. Банк не может контролировать и определять деньги на счетах клиента, а также распоряжаться деньгами по своему усмотрению. «Права на денежные средства, находящиеся на счете, считаются принадлежащими клиенту в пределах суммы остатка»,— отметил ВС. Таким образом, оставшиеся на счету 87 тыс. не принадлежат банку, потому что находятся на счету клиента, не утратившего права на распоряжение вкладом. ВС РФ отметил, что решение суда о взыскании средств только со Сбербанка является необоснованным.

Верховный суд России отметил это решение и направило дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.