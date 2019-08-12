AMS Group предложила €4,3 млрд за Osram Licht

Австрийская AMS Group вступила в борьбу за немецкого производителя осветительных приборов Osram Licht. Компания предложила за каждую акцию Osram €38,5. Это на 10% выше той цены, предложенной ранее инвестфондами Bain Capital и Carlyle Group, с которыми Osram уже заключила соглашение в июне. Однако теперь та сделка оказалась под угрозой срыва, так как на руках у Osram есть куда более выгодное предложение от AMS. К тому же на прошлой неделе Allianz Global Investors, крупнейший акционер немецкого производителя, высказался против сделки с инвестфондами, призвав руководство компании отказаться от нее.

В общей сложности AMS оценила Osram Licht в €4,3 млрд. Для того чтобы завершить эту сделку, компания уже договорилась о получении краткосрочного займа у HSBC и UBS на €4,2 млрд. В случае объединения AMS и Osram на рынке сенсорных решений и фотоэлектроники появится новый мировой лидер с годовой выручкой €5 млрд.

Osram был создан в 2013 году — тогда немецкий конгломерат Siemens выделил в отдельную компанию свое подразделение по производству осветительных приборов, в 2017 году Siemens продал оставшуюся долю в Osram — 17%. В последние годы Osram переживает не лучшие времена на фоне общего снижения рынка осветительных приборов и уменьшения спроса со стороны автомобильных производителей, в том числе из-за замедления автопродаж в Китае.

Кирилл Сарханянц