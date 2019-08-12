Чиновники скрыли часть информации об участках в Каштакском бору, выставляя их на продажу

Сотрудники администрации Челябинска, готовившие к продаже три земельных участка в Каштакском бору под строительство коттеджного поселка, скрыли информацию об ограничениях, которые там действуют. Таковы предварительные результаты служебной проверки, организованной после отмены аукциона, сообщил начальник управления информационной политики мэрии Владимир Сафонов в своем telegram-канале.

По его словам, в исходных данных, подготовленных комитетом градостроительства и архитектуры, отсутствовала информация о том, что земельные участки находятся рядом с памятником природы «Каштакский бор», либо его охранной зоной. Также в материалах не было сведений об ограничениях, связанных с подведением инженерных коммуникаций к предполагаемым объектам; не прописаны условия ведения строительных работ, непосредственно связанных с проездом строительной техники, складирования стройматериалов и иных мероприятий. Кроме того, в исходных данным отсутствовала информация об ограничениях, связанных с запретом на изменение разрешенного вида использования земельного участка. Все ситуационные планы, приложенные к документации, представленной на согласование в администрацию, были направлены на сокрытие информации о граничащем с формируемыми на аукцион земельными участками, памятника природы, сообщает господин Сафонов. По его словам, проверка не закончена.

«Дисциплинарные взыскания будут точно. Будут это замечания, выговоры или увольнения станет ясно после окончания проверки»,– пишет начальник пресс-службы мэрии.

Как сообщал “Ъ-Южный Урал”, аукцион по продаже трех участков общей площадью 5 тыс. кв. м. должен был состояться 8 августа. Однако активисты движения «Экочел» потребовали его отменить аукцион из-за возможного повреждения и вырубки реликтовых сосен в Каштакском бору. В министерстве экологии Челябинской области сообщили, что участки не входят в границы памятника природы, но ведомство не будет давать разрешения на проезд техники по смежной территории через участки в памятнике природы, и тем более согласовывать проведение коммуникаций через них.