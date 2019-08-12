Синоптики предупредили россиян о заморозках

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала «Российской газете», что на севере Архангельской области и в восточных районов Карелии на этой неделе ожидаются заморозки до –2 °С ночью.

На Юге России погода в начале недели будет неустойчива (+29…35 °С), на Южном Урале «температура войдет в привычную летнюю норму» — +23…25 °С. На юге Западной Сибири и Алтайском крае, примерно такая же погода, как и на Урале.

При этом синоптики отмечают, что в Москве на этой неделе ожидается потепление до +26 °С, ночная температура — преимущественно 15…17 °С. Кроме того, в Москве и области Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра, дождя и грозы. Предупреждение будет действовать сутки с 12:00 13 августа.

Сильные дожди ожидаются и в Приморье. 12 августа там может выпасть от 15 до 50 мм осадков. В отдельных районах гроза, усиление ветра до 13–18 м/с. Накануне специалисты Примгидромета объявили штормовое предупреждение.