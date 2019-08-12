ВЦИОМ: большинство россиян восприняли уменьшение объема упаковок продуктов как обман

Больше 60% россиян недовольны изменением веса и объема упаковок продуктов, говорится в исследовании ВЦИОМ. Порядка 65% считают эту меру обманом.

Согласно исследованию, 72% россиян заметили уменьшение объема и веса упаковок продуктов при сохранении прежней цены или ее повышении. 74% убеждены, что инициатором этого стали сами магазины и торговые сети. У большинства (60%) это вызывает недовольство. Кроме того, 42% заявили, что из-за таких изменений не на всех упаковках продуктов легко найти информацию об их весе или объеме. Отмечается, что 66% россиян видят необходимость в увеличении надписей на упаковках, а 58% считают, что нужно указывать на ценниках стоимость в пересчете на кг/литр продуктов.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 3 августа 2019 года. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тыс. респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

Ранее институт маркетинговых исследований GfK выяснил, что с 2012 года размер упаковки продуктов был уменьшен на 7–20%. Процесс уменьшения упаковки авторы исследования называют «даунсайзингом».

Напомним, в начале года пользователи в соцсетях растиражировали фото упаковок с девятью яйцами, это привело к панике в рунете и к большому количеству шуток. Многие решили, что таким образом производитель пытается нивелировать грядущий рост цен, который, в свою очередь, связан с повышением НДС.

Подробнее о новых упаковках — в публикации “Ъ FM” «В “девятке” разглядели яйца судьбы».