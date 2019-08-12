Правительство Удмуртии объявило аукционы на капремонт музея Калашникова

Правительство Удмуртии объявило о проведении шести электронных аукционов по капремонту музейно-выставочного комплекса стрелкового оружия им. Михаила Калашникова в Ижевске. Информация о торгах размещена на сайте госзакупок.

Заявки по всем аукционам принимаются с 8 по 16 августа. Начальная цена контрактов на капремонт фасадов зданий комплекса составляет 8,34 млн руб., системы кондиционирования —3,73 млн руб., блока Б на первом и втором этаже здания — 2,07 млн руб., арочной кровли учреждения — 2,01 млн руб., выставочного зала — 1,94 млн руб., гардероба и санузлов в блоке А, а также цокольного этажа — 563,5 тыс. руб. Так, общая начальная цена контрактов составляет 18,67 млн руб.

Ранее сообщалось, что на капремонт музейно-выставочного комплекса стрелкового оружия им. Михаила Калашникова потратят 21,43 млн руб. Напомним, осенью 2019 года будет отмечаться столетие со дня рождения конструктора Михаила Калашникова.