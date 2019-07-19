На капитальный ремонт музея Михаила Калашникова в Ижевске направят 21 млн рублей

21,43 млн руб. потратят на капитальный ремонт музейно-выставочного комплекса стрелкового оружия им. Михаила Калашникова в Ижевске. На сайте госзакупках опубликован соответствующий тендер, который проводит региональный центр закупок. Согласно сметной документации подрядчику предстоит провести ремонт как внутренних помещений, так и фасада, а также прилегающей территории и арочной кровли. Также планируется обустроить дополнительный вход, заменить систему видеонаблюдения и электроустановочных изделий.

Начальная стоимость контракта - 21,43 млн руб. Заявки на участие в аукционе принимаются до 25 июля, сами торги состоятся 26 июля. Напомним, осенью 2019 года будет отмечаться столетие со дня рождения конструктора Михаила Калашникова.