После марафона «Европа-Азия» госпитализированы шесть человек

После V Международного марафона «Европа-Азия», который прошел в Екатеринбурге 11 августа, к врачам обратились 16 человек. Шесть госпитализировали с обезвоживанием и тепловыми ударами. Двоих участников сняли с дистанции во время забега, пишет Е1.

По словам заведующего оперативным отделом станции скорой помощи Екатеринбурга Матвея Демина, восемь человек обратились к врачам со стадиона, оттуда в больницы увезли четырех человек, еще восемь обращений поступило с дистанции. Серьезных травм никто не получил.

В этом году в марафоне приняли участие более 7 тыс. человек из 18 стран и 353 городов мира. Участникам забега было предложено на выбор преодолеть 3, 10, 21 и 42 км. Каждые 5 км располагались пункты, где можно было перекусить и освежиться. На старте каждый спортсмен получал пакет с логотипом марафона, на финише — медаль. Победители получили чеки на 250 тыс. руб. каждый.

Елена Горшкова