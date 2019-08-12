В марафоне «Европа-Азия» приняли участие более 7 тысяч человек

В Екатеринбурге состоялся V Международный марафон «Европа-Азия». В этом году в марафоне приняли участие более 7 тыс. человек из 18 стран и 353 городов мира, сообщили в мэрии.

Согласно протоколу забега, победителями на дистанции 42 км в пятый раз подряд стал Юрий Чечун из Самары. Он преодолел дистанцию за 2 ч 21 мин 24 сек. Вторым финишировал Андрей Смирнов, отстав от победителя гонки на 4 сек. Третьим к финишу пришел Виктор Угаров, его разрыв с лидером составил 2 мин 32 сек. Лидером среди женщин как и в прошлом году стала Ниля Юламанова, она пробежала 42 км за 2 ч 43 мин 33 сек. На втором месте Елена Толстых, ее время — 2 ч 43 мин 49 сек. На третьем месте Гульнара Выговская — 2 ч 46 мин 49 сек.

Участникам забега было предложено на выбор преодолеть 3, 10, 21 и 42 км. Каждые 5 км располагались пункты, где можно было перекусить и освежиться. На старте каждый спортсмен получал пакет с логотипом марафона, на финише — медаль. Победители получили за свою победу чеки на 250 тыс. руб. каждый.