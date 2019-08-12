НПФ «Будущее» и основной владелец ГК «Регион» Судариков перестали владеть акциями ОВК

Негосударственный пенсионный фонд «Будущее» и основной владелец группы компаний «Регион» Сергей Судариков перестали владеть акциями НПК «Объединенная вагонная компания» (ОВК) через свои структуры, говорится в сообщении на сайте раскрытия корпоративной информации.

Датой наступления соответствующих оснований указано 2 августа.

В частности, НПФ «Будущее» сократил свой пакет ОВК с 5,9% до 0%, господин Судариков — с 20,36% до 0,59%.

НПФ, контролируемые ГК «Регион», 31 июля продали на бирже принадлежащие им доли в ОВК, получив почти 10 млрд руб. Эти НПФ проходят период «внутренней санации» и избавляются от активов, доставшихся в наследство от прежних собственников. Сделка по ОВК существенно повысит ликвидность активов пенсионных фондов «Региона», считают эксперты.

Подробнее — в материале “Ъ” «ОВК осталась без “Будущего”».