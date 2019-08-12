Жители Горно-Алтайска выступили на митинге за честные выборы

Более 60 жителей Горно-Алтайска вышли в минувшее воскресенье на митинг «За честные выборы» в Республики Алтай, сообщили “Ъ” в оргкомитете мероприятия. Участники акции потребовали отменить муниципальный фильтр на выборах главы региона и призвали голосовать на выборах депутатов Госсобрания Республики Алтай за кандидатов от оппозиции. Организаторами акции выступили региональные отделения партий «Парнас» и КПРФ. Изначально митинг заявлялся на 500 человек.

Ранее избирком Республики Алтай отказал в регистрации четырем из 13 партий, которые заявились на выборы депутатов парламента: Партии возрождения России, «Парнас», Партии роста и «Коммунистам России». Причиной отказа стало неудовлетворительное качество подписей избирателей, которые они собрали в свою поддержку. По той же причине было отказано 46 кандидатам-одномандатникам.

Эксперты Алтайского центра политического консалтинга считают, что на 9 из 30 округах развернется серьезная борьба за депутатские мандаты между оппозицией и представителями правящей партии. По словам директора центра Екатерины Сергеевой, у оппозиции остается возможность лишить правящую партию большинства в парламенте, «но этот шанс во многом зависит от того, объединяться ли кандидаты вокруг ключевых фигур, у которых есть шансы на победу».

«Республика Алтай всегда отличалась тем, что районные элиты всегда находили способ договариваться, правда не в поддержку, а против кого-то. При этом поддержка "Единой России" снизилась из-за пенсионной реформы»,— говорит политтехнолог Консантин Лукин. По его словам, представители титульных наций на выборах собираются поддерживать «своих»: «Состав Госсобрания этого года изменится кардинально — как персональный, так и партийный. Предположительно, учитывая только сегодняшнюю ситуацию, единороссы могут взять от 18 до 24 мандатов, но все будет зависеть от правильности и плотности ведения кампании». Политтехнолог Андрей Некрасов отмечает, что те, кто проиграли на праймериз «Единой России», пошли на выборы самовыдвиженцами.

Напомним, выборы депутатов Госсобрания Республики Алтай пройдут 8 сентября. Действующий созыв избран в 2014 году и состоит из 41 депутата. В парламенте представлены шесть партий: во фракцию «Единой России» входят 28 депутатов, КПРФ — трое, в депутатские объединения ЛДПР и «Справедливой России» — по два человека, «Патриоты России» представлены одним парламентарием.

Подробнее о выборах — в материале “Ъ-Сибирь” «Партии пошли с жалобами»

Юлия Сасевич