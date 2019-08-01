Четыре партии не допущены до выборов депутатов парламента Республики Алтай

Избирком Республики Алтай отказал в регистрации четырех партийных списков кандидатов на осенние выборы депутатов регионального парламента. Как говорится в материалах комиссии, до выборов не допущены представители региональных отделений Партии возрождения России, Партии народной свободы («Парнас»), «Коммунистов России» и Партии роста. Они не предоставили необходимое количество подписей в свою поддержку.

Комиссия зарегистрировала списки девяти партий. Семь из них были освобождены от сбора подписей: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, «Патриоты России», «Родина» и Коммунистическая партия социальной справедливости. Также допустили до выборов представителей «Яблока» и Российской партии пенсионеров за социальную справедливость.

Выборы депутатов госсобрания Республики Алтай пройдут 8 сентября. Действующий созыв избран в 2014 году. Сейчас он состоит из 41 депутата. В парламенте представлены шесть партий: во фракцию «Единой России» входят 28 депутатов, КПРФ — трое, в депутатские объединения ЛДПР и «Справедливой России» — по два человека, «Патриоты России» представлены одним парламентарием.

О ходе выборов в республиканский парламент — в материале “Ъ-Сибирь” «Беспартийная принадлежность»

Юлия Сасевич