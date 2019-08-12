В Татарстане к среднему классу отнесли 11,9% семей

Доля татарстанских семей, относящихся к среднему классу, составила 11,9% от общего количества жителей. По этому показателю республика расположилась на 38-м месте в рейтинге регионов России.Исследование на основе данных Росстата провели специалисты РИА «Рейтинг».

Признаком среднего класса составители рейтинга посчитали возможность покупки машины и квартиры в соответствии с размером семьи, после чего у нее должно оставаться не менее двух региональных прожиточных минимумов на человека.

В России число таких семей составило 14,2% от общего количества жителей. Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где число людей, относящихся к среднему классу, составило 45%. На втором месте расположилась Магаданская область (34,5%). Тройку лидеров замкнул Чукотский автономный округ (33,8%). Москва заняла седьмое место (26,8%),Санкт-Петербург – восьмое (25,7%).

Напомним, что по итогам первого квартала в Татарстане на 1,2% сократились реальные денежные доходы. Средняя зарплата составила 34,6 тыс. руб.

"Ъ-Казань"