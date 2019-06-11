В Татарстане реальные доходы населения в первые три месяца года сократились на 1,2%

В Татарстане в первом квартале этого года реальные денежные доходы сократились на 1,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, пишет TatCenter со ссылкой на данные Татарстанстата. Средняя зарплата составила 34,6 тыс. Руб.

В структуре денежных доходов в первом квартале 2019 года доля оплаты труда составила 71,1%. Доля доходов от ведения бизнеса сократилась на 0,5 процентных пункта (п.п.) составила 5%, от собственности — 3,4%, иных денежных поступлений — 4,9%. Социальные выплаты составили 15,6%.

Самая высокая зарплата зафиксирована в секторе научных разработок — 58,1 тыс. руб., что на 68% больше среднереспубликанской зарплаты. В сфере добычи полезных ископаемых средняя зарплата составила 55 тыс. руб., что больше средней оплаты труда в Татарстане на 59%. Зарплаты ниже средней Татарстанстат зафиксировал в образовании — 82,6% к среднереспубликанскому уровню и строительстве — 84%.

“Ъ-Казань”