Кадастровая палата разъяснила изменение порядка применения электронной подписи

Россияне больше не смогут подать документы на регистрацию перехода права собственности дистанционно без разрешения собственника. Изменения в порядке использования электронной цифровой подписи при сделках с недвижимостью вступают в силу с завтрашнего дня, 13 августа.

«С 13 августа граждане получат возможность в заявительном порядке внести в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) запись о возможности регистрации перехода права собственности на принадлежащую им недвижимость на основании заявления в электронном виде, заверенного ЭП. При отсутствии такой записи в ЕГРН провести сделку дистанционно стало невозможно»,— говорится в поступившем в “Ъ” разъяснении Федеральной кадастровой палаты.

Отмечается, что заявление о возможности проведения регистрационных действий на основании электронных документов можно подать как в отношении отдельно взятого объекта недвижимости, так и в отношении всех принадлежащих физическому лицу объектов. Соответствующая запись вносится в реестр недвижимости в срок до пяти рабочих дней.

При этом действие нового закона не распространяется на цифровую ипотеку. «Таким образом сохраняется возможность электронной подачи сведений от кредитных организаций, где не требуется личное участие гражданина. С одной стороны, закон минимизирует риски мошенничества и защищает собственников объектов недвижимости, с другой — учитывает уже существующие механизмы цифровизации рынка»,— приводятся в сообщении слова замглавы Кадастровой палаты Павла Чащина.