Глава СПЧ Михаил Федоров будет следить за ходом выборов в Башкирии

Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов будет наблюдать за ходом выборов главы Башкирии, сообщает «Независимая газета». В день выборов 8 сентября он намерен прибыть в Башкортостан. Совет договорился об активном сотрудничестве на выборах с движением «Голос». По итогам мониторинга выборов СПЧ подготовит доклад президенту России Владимиру Путину с выводами и рекомендациями, отмечает издание.
Сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц сообщил «Независимой газете», что СПЧ и движение направят в регионы более 10 мониторинговых групп. «Формальных прав у них особых нет, но конфликты на участках помогают оперативно разрешать, что для наблюдателей ценно»,— отметил он.
В выборах главы Башкирии участвуют восемь кандидатов.
Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) накануне опубликовал пространный доклад с рекомендациями правительству Башкирии, промышленным компаниям, надзорным органам и законодателям. Рекомендации выработаны в ответ на обращения и жалобы, рассмотренные советом на мартовском выездном заседании в Уфе. Внушительная их часть касается решения экологических проблем региона, но также затронут вопрос сохранения башкирского языка, гор-шиханов, соблюдения прав осужденных. При этом, как обнаружил „Ъ“, в тексте рекомендаций полностью обойдена тема невозможности согласования протестных акций в Уфе, которая поднималась в том числе представителями штаба Алексея Навального. По мнению правозащитников, такая реакция совета может быть связана с последними протестными выступлениями в Москве.