Кандидаты раскрыли фонды

Центризбирком Башкирии опубликовал первые финансовые отчеты кандидатов на пост главы республики. На проведение избирательных кампаний они собрали от 185 тыс. до 50 млн руб. Самый большой избирательный фонд сформировал врио главы республики Радий Хабиров, баллотирующийся от «Единой России». Самый маленький — у справоросса Юрия Игнатьева. У трех кандидатов — политтехнолога Владимира Барабаша, юриста Зульфии Гайсиной и предпринимателя Владимира Кобзева совпадает как размер фондов (по 500 тыс. руб.), так и расходы, например, на сбор подписей муниципальных депутатов. По мнению политологов, это может говорить о том, что в выборах эти претенденты участвуют по согласованию с администрацией республики.

Как следует из первых финансовых отчетов, составленных штабами кандидатов на пост главы Башкирии по состоянию на конец июня — начало июля, размер их избирательных фондов отличается в сотни раз. Значительные расхождения есть и в расходах на этапе прохождения муниципального фильтра — сбора подписей как минимум 454 муниципальных депутатов.

Как и предполагалось, самый большой избирательный фонд сформировал врио главы республики Радий Хабиров, который баллотируется от «Единой России». По состоянию на 27 июля на ведение его избирательной кампании было перечислено 50 млн руб. Всю эту сумму предоставила «Единая Россия». Половину, как сообщил глава регио-

нального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров, перечислил ЦК партии, вторую — ее башкирское отделение. В штабе господина Хабирова ожидают, что в фонд еще поступят добровольные пожертвования граждан и предприятий, но в каком размере, не сообщают. Господин Ахмадинуров отметил лишь, что «затратную избирательную кампанию проводить не планируется». Из избирательного фонда кандидата Хабирова на конец июня 836,7 тыс. руб. было потрачено на выпуск и распространение агитационных материалов, 2,5 тыс. — на оплату «других работ» по договорам, 5,8 тыс. — на оплату «иных расходов». Расходы на организацию сбора подписей муниципальных депутатов составили всего 1,3 тыс. руб.

Радий Хабиров 8 июля первым был зарегистрирован на выборах главы. В прошлую субботу ЦИК зарегистрировал еще трех представителей парламентских партий — депутата Госдумы Ивана Сухарева от ЛДПР, главу рескома КПРФ, депутата Курултая Юнира Кутлугужина и главу регионального отделения «Справедливой России», депутата Курултая Юрия Игнатьева. Регистрация кандидатов завершается 21 июля.

На счет Ивана Сухарева по состоянию на 4 июля поступило 2 млн руб., из которых 1,6 млн перечислила ЛДПР, еще 500 тыс. кандидат внес сам. На проведение избирательной кампании кандидат потратил около пятой части собранных денег — 398 тыс. руб. на предвыборную агитацию и 71 тыс. — на сбор подписей. Для комментариев господин Сухарев вчера был недоступен.

В избирательный фонд Юнира Кутлугужина на 4 июля поступило 500 тыс. руб., перечисленных КПРФ. На агитацию кандидат потратил около 1,5 тыс. руб., на сбор подписей в свою поддержку — 61 тыс. Еще 45 тыс. было потрачено на оплату «других работ» по договорам. Коммунист сообщил, что до сих пор не определил- ся, во сколько обойдется его избирательная кампания.

У «Справедливой России» пока самый скромный избирательный фонд: партия перечислила на счет Юрия Игнатьева 175 тыс. руб., еще 10 тыс. ему пожертвовал некий гражданин. Большую часть денег — 165 тыс. руб. — штаб кандидата уже потратил на оплату работы сборщиков подписей. Расходов на агитацию у господина Игнатьева по состоянию на 5 июля не было, да и других видов предвыборной активности, в том числе в социальных сетях, он не проявляет. Господин Игнатьев вчера отказался от любых комментариев.

У трех кандидатов, выдвинутых непарламентскими партиями (ЦИК рассмотрит их заявления завтра), сформированы сопоставимые по размеру избирательные фонды: на 9 июля они собрали примерно по 500 тыс. руб. В фонды политтехнолога, директора Фонда развития городских проектов Владимира Барабаша (выдвинут «Гражданской силой») и известного блогера, предпринимателя Владимира Кобзева (Партия пенсионеров за социальную справедливость) поступило по 502 тыс. руб. В фонде юриста по делам обманутых дольщиков Зульфии Гайсиной («Яблоко») — 521 тыс. руб. Господину Барабашу, как следует из отчета, деньги выделила партия, но, по его словам, эту сумму он перечислил партии сам. Зульфие Гайсиной 500 тыс. руб. поступило от неуказанного юридического лица и около 20 тыс. — от «Яблока». Господину Кобзеву фонд полностью сформировала партия.

Примечательно, что у этих кандидатов совпадают и расходы на сбор подписей муниципальных депутатов: они варьируются от 1,3 тыс. у Зульфии Гайсиной до 1,7 тыс. руб. у Владимира Барабаша. Среди подписавшихся за них депутатов есть представители и «Единой России», и КПРФ. Например, за Владимира Барабаша отдали голоса депутаты горсовета Уфы, застройщики Александр Баутский и Рустам Мукаев, за Владимира Кобзева — единороссы Айдар Зубаиров и Юрий Смирнов. В штабах кандидатов сообщили, что в первый отчет вошла не вся сумма затрат на сбор подписей. То же самое заявили в штабе Радия Хабирова.

Еще один кандидат, собравший подписи в свою поддержку — совладелец и президент компании GTL Рафис Кадыров («Патриоты России») мобилизовал в фонд 1,9 млн руб. В его отчете от 9 июля отмечается, что практически вся эта сумма была потрачена на оплату работы сборщиков подписей. Руководитель регионального отделения «Патриотов России» Загир Хакимов удивился, узнав о мизерных тратах на сбор подписей, которые отразили в отчетах другие кандидаты. «Только заверение каждой подписи муниципальных депутатов у нотариуса стоит 100 руб. То есть за необходимые 454 подписей надо было заплатить 4,54 тыс. руб. А еще — командировочные расходы, расходы на бензин и оплату работы сборщика. Нам каждая подпись муниципального депутата обошлась более чем в 3 тыс. руб.»,— сообщил он.

Еще трем кандидатам в субботу ЦИК отказал в регистрации: председатель совета регионального отделения «Партии социальной защиты» Алексей Молокин и владелица модельного агентства Сания Тимасова («Зеленые) не сдали ни одной подписи муниципальных депутатов. Юрист Рамиля Саитова («Российская социальная партия») сдала только две.

Политолог Аббас Галлямов отмечает, что, судя по поступлениям на счета кандидатов полноценной избирательной кампании они вести не будут. «Полноценная губернаторская кампания стоит не менее 300 млн руб.»,— отмечает он. Политолог уверен, что муниципальный фильтр пройдут только кандидаты, согласованные с администрацией главы региона.

Политолог Константин Калачев также полагает, что выборы главы Башкирии только формально выглядят конкурентными. «Реальным конкурентам, желающим победить не имеющего высокого антирейтинга действующего руководителя региона нужно не менее 50 млн руб.»,— считает он.

По мнению политолога Сергея Маркелова, схожие по размеру избирательные фонды формируют для кандидатов-спойлеров. «Тот факт, что они еще и собрали подписи муниципальных депутатов, говорит, безусловно, о том, что это управляемые претенденты, призванные имитировать конкурентные выборы»,— отмечает он. «Честную губернаторскую избирательную кампанию» эксперт оценивает не менее чем в 200 млн руб. «Надо различать затраты на прямую политическую агитацию и косвенную. Последние, как правильно, гораздо больше», — заключил Сергей Маркелов.

Дарья Кучеренко, Наталья Павлова