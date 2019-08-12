Роспотребнадзор сообщил о нормальном радиационном фоне в Петербурге

Управление Роспотребнадзора по Петербургу сообщило о нормальном радиационном фоне в городе в связи с неподтвержденными данными СМИ о его возможном ухудшении. Такая информация содержится в официальном ответе ведомства на запрос депутата Заксобрания Петербурга Бориса Вишневского, сообщает РИА Новости.

«Радиационная обстановка в Санкт-Петербурге стабильная и соответствует многолетним значениям контролируемых радиологических показателей»,— уточняется в сообщении.

Ранее господин Вишневский направил в администрацию города, а также в МЧС обращение с просьбой разъяснить, существует ли опасность того, что образовавшееся в результате аварии в Архангельской области радиоактивное облако достигнет Петербурга.

Напомним, в четверг, 8 августа, на полигоне Минобороны РФ в Северодвинске при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. Росатом сообщил о гибели пяти своих сотрудников. Их родственникам будут выплачены компенсации.