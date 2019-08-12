«Татнефть» займется бурением скважин в Туркменистане

Компании «Татнефть» и «Туркменнефть» подписали меморандум о сотрудничестве в области бурения нефтяных и газовых скважин в Туркменистане. Об этом во время первого Каспийского экономического форума заявил первый замглавы аппарата российского правительства Сергей Приходько, сообщает агентство экономической информации «Прайм».

По его словам, документ стороны подписали еще в июне. Тогда же президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов говорил о готовности туркменских компаний к сотрудничеству с «Татнефтью» в области переработки добываемой в стране нефти.

Напомним, что по итогам первой половины 2019 года «Татнефть» увеличила добычу нефти до 14,8 млн тонн. Этот показатель оказался на 3,82% больше, чем в прошлом году. Кроме того, за полгода компанией были построены и сданы 282 скважины, в том числе по эксплуатационному бурению — 200 скважин, по бурению на битум — 78 скважин.

"Ъ-Казань"