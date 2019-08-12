Военные покинули Тулун после ликвидации последствий наводнения

Военная техника, участвовавшая в ликвидации последствий наводнения в городе Тулун Иркутской области и его окрестностях, убыла в места постоянного базирования. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России в понедельник.

«Около 200 единиц военной техники совершают марш на расстояние более 1000 км. Кроме того, часть специальной техники будет перебазирована военно-транспортной авиацией»,— говорится в сообщении военного ведомства.

По данным Минобороны России, за время работы группировка военных очистила от завалов 100 га в Тулуне, разобрала более 70 разрушенных паводком домов, проводила дезинфекцию социальных объектов, восстановила защитную дамбу на реке Ия, доставляла хлеб и питьевую воду местным жителям. Также военные медики оказывали первую помощь населению и вакцинировали от гепатита «А» около 4 тыс. жителей города, а авиация доставляла гуманитарную помощь в отрезанные водой поселки.

Тулун сильнее остальных городов в Иркутской области пострадал в результате двух волн дождевого паводка. Всего при первой волне вода зашла в 11 тыс. домов в 109 населенных пунктах, при второй — почти в 2 тыс. жилых домов в 58 населенных пунктах. К данному моменту подтопленных жилых домов уже нет.

Как развивалась ситуация — читайте в материале “Ъ” «Иркутская область готовится ко второй волне»

Илья Галагуз