Сотрудника «Ахмат-Арены» уволили из-за оскорблений в адрес судьи матча со «Спартаком»

Сотрудник пресс-службы стадиона «Ахмат-Арена», где в воскресенье, 11 августа, проходил матч между московским «Спартаком» и грозненским «Ахматом», был уволен из-за оскорблений в адрес главного судьи Алексея Сухого. Работник площадки, находясь в будке комментаторов, нецензурно выругался после удаления форварда «Ахмата» Аблая Мбенга.

«По горячим следам дирекция стадиона выяснила обстоятельства. Нам сообщили, что сотрудник уволен»,— сообщили ТАСС в пресс-службе чеченской команды.

Прошедшая в Грозном встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Спартака». «Спартак» с 8-ю очками занимает 7-е место в турнирной таблице. «Ахмат» с 6-ю — 9-е.